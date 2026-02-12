北京に拠点を置くAI企業のZ.aiがAIモデル「GLM-5」を2026年2月12日に発表しました。GLM-5は複数のベンチマークでGemini 3.0 ProやGPT-5.2を超えるスコアを記録しており、エージェントとしてWord文書作成などの事務処理を実行することもできます。また、モデルを無料でダウンロード可能なオープンモデルとして公開されている点も特徴です。GLM-5: From Vibe Coding to Agentic Engineeringhttps://z.ai/blog/glm-5GLM-5は総パラメー