【HOVERAir X1 PRO Combo】 参考価格：102,980円 セール価格：87,530円 【HOVERAir X1 Smart】 参考価格：66,940円 セール価格：56,890円 HOVERAir X1 PRO Combo Amazonにて、HOVERAirのドローンが特別価格で販売されている。 今回「HOVERAir X1 PRO Combo」および「HOVERAir X1 Smart」がラインナップ。「HOVE