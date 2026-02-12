◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６〜ＮＯＡＨＪｒ．ＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２６〜」（１１日、後楽園ホール）観衆１５９８（札止め）プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６〜ＮＯＡＨＪｒ．ＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２６〜」を開催した。立ち見券まで全席が完売した沸騰興行のセミファイナルでＧＨＣタッグ王者で「ロス・トランキーロス