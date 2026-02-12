巨人・山崎伊織投手（２７）が１２日、宮崎春季キャンプ最終日にブルペン入り。捕手を座らせて直球、フォーク、スライダーなどを力強く５８球投げ込んだ。ラスト１球、渾身のストレートをズバッとコーナーに決めると「よしっ！」と小さくガッツポーズした。昨年はチームトップ＆自己最多１１勝で貯金７。４年連続２ケタ勝利もかかる今季へ「まだまだ追い込んで頑張りたい」と意気込みを語っていた。