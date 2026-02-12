オリックス・森友哉捕手が宮崎キャンプの練習に復帰した。８日まで順調に調整を進めていたが、１０日に体調不良のため欠席。宿舎の自室で回復を優先し、４日ぶりにグラウンドへ戻ってきた。西武からＦＡ移籍３年目だった２５年は、５０試合で自己最少の１本塁打、１４打点。復活を期す攻守の要が再スタートを切った。