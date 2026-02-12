アストロズの今井達也投手（２７）が１１日（日本時間）、米フロリダ州ウエストパームビーチでキャンプ初日を迎えた。侍ジャパンでは予備登録メンバーに入っている今井。２日前に当地に入ったといい「今日軽く傾斜で投げて、大体３日おきぐらいにブルペンに入る予定」。ヒューストンでの記者会見から約１か月。「とにかくひたすらトレーニングだったり（していた）。まだまだレベルアップしないといけないところが多い」と話し