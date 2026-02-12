日本ハムからＦＡ加入した巨人・松本剛外野手が１２日、宮崎春季キャンプで「ゴジラ塾」に入門した。午前のフリー打撃中。ケージ裏で約１０分、背中を正し、時には打撃の動作を交えながら松井秀喜臨時コーチの話に耳を傾けた。かねて松井氏について「本当に僕の小さい頃の憧れのスター選手だったので、もしお話する機会があればうれしいなと思います。会えるだけでちょっとテンションが上がっちゃうと思うので」と話していた