11日夜、佐賀市の公園の駐車場で男性が2人組の男に襲われる強盗未遂事件がありました。 警察によりますと、11日午後9時前、佐賀市兵庫町渕の公園の駐車場で、30代の男性が知人男性と立ち話をしていたところ、2人組の男が近づき「殺すぞ、金出せ」と脅しました。2人組は逃げようとした男性を倒して足を蹴るなどの暴行を加えたあと、何も奪わず走って逃げました。男性にケガはありませんでした。 2人組はいずれも20代くらいで