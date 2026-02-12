天皇家の長女・愛子さまが、国際親善の場で鮮やかな存在感を示されている。1月28日、駐日ラオス大使夫妻が主催する夕食会に出席された愛子さま。同月30日に大使館の公式Facebookに公開された写真では、現地の民族衣装を身にまとい、手をかざし祈りを捧げるような姿があった。皇室ジャーナリストが語る。【写真】ピンクの民族衣装をお召しになった愛子さまの全身姿を見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」や「99000