あなたは読めますか？突然ですが、「庫裏」という漢字読めますか？お寺の案内図や歴史的な建築の説明で見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「くり」でした！庫裏とは、寺院において僧侶が生活する居住空間や、食事を準備する調理場（台所）のことを意味します。お寺の伽藍を構成する大切な建物の一つです。例文としては、法要の準備が進む庫裏から、香ばしい精進料理の匂いが漂っ