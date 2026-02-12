東京・世田谷区の認可外保育施設で、生後4か月の男児をうつぶせで寝かせて死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われた元園長ら2人に対し、東京地裁はさきほど、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。世田谷区の認可外保育施設「バンビーノ」の元園長、野崎悦生被告（60）と元園長の息子でスタッフだった男（25）の2人は、生後4か月の男児・真渚己ちゃんをうつぶせで寝かせるなどして死亡させたとして、業務上過失致死の罪