【テンピ（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは１１日、アリゾナ、フロリダ両州で多くのチームのバッテリー組のキャンプが始まった。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む日本代表「侍ジャパン」では、エンゼルスの菊池雄星、パドレスの松井裕樹が始動した。メジャー８年目のキャンプインとなった菊池は、自身初となるＷＢＣに向けた思いを初日の練習メニューで示した。いきなり実戦形式の投球練習に臨んだ