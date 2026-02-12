三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。日本で唯一「頭（あたま）の宮」と名の付く大紀町の頭之宮四方神社は、頭の神様として知られています。受験シーズンになると多くの受験生が合格祈願に訪れます。大紀町チームの過去最高順位は町の部7位。チーム一丸となって、ゴールまでひとつでも上の順位を目指して駆け抜けます。1区を走る飯降蓮果選手は「最後まで全力