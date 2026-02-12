日産「新たな“5人乗りセレナ”」発売！「家族のためのミニバン」として1991年の誕生以来愛され続けてきた日産「セレナ」は、2026年に35周年という大きな節目を迎えます。このロングセラーモデルがさらなる進化を遂げ、2025年12月18日にマイナーチェンジが発表され、現行の6代目が持つ広々とした室内空間や利便性はそのままに、現代のニーズに応えるデザインの刷新とデジタル機能の強化が図られています。【画像】超カッコいい！