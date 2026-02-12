LISA（BLACKPINK）が日本でスノーボードを楽しむ様子が大きな話題となっている。 （関連：【画像】日本でスノボを満喫するLISA） 「Now accepting applications for （スノーボードの絵文字） instructor（スノーボードインストラクターの募集を開始しました）」と綴り、LISAはNITROのスノーボードに、JACQUEMUSとNikeによるコラボコレクションに身を包んだ姿を公開