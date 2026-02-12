瀬戸内地方は、海沿いでおおむね晴れていますが内陸では曇りになっています。昼過ぎ以降は晴れるところが多いでしょう。日中の最高気温は岡山で14度、津山で12度、高松で13度の見込みです。11日よりも3度程度気温が高くなります。積雪の多い地域では、なだれや屋根からの落雪に注意してください。 13日も高気圧に覆われて、全域で日差しが届く見通しです。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山でマイナス3度、高松で1度でしょう