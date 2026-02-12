「さっぽろ雪まつり」が２月１１日に閉幕し、大通公園では大雪像の解体作業が始まりました。２月４日から１１日まで８日間にわたって開催されたさっぽろ雪まつり。メインの会場となった大通公園では、多くの観光客らに見守られながら大雪像が取り壊されています。２０２６年の来場者数は大通会場が１９２万６０００人、つどーむ会場が６１万３０００人で、合わせて２５３万９０００人と、２０２０年からのコロナ禍以降、最多