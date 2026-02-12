全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は20種類以上もの味を楽しむことができるフレンチフライ、いわゆるフライドポテトの専門店をご紹介します。見た目のインパクトにも注目です。 新潟市秋葉区に店を構えるフレンチフライ専門店『BESTIE FRENCH FRIES』。【藤森麻友アナウンサー】「フレンチフライ、ポテトの上に具材がたっぷりのっています」様々なフレーバーの塩で味付けされたメニューのほか…【BESTIE