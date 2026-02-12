5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が11日、韓国・ソウルの高麗大学校化汀体育館で開催された『2026 D AWARDS with upick』で新人賞「D AWARDS DREAMS SILVER LABEL」を受賞。メンバーは、映像を通じて受賞の喜びを伝えた。【写真】coolな立ち姿！『AAA 2025』2冠に輝いたCORTISCORTISは「一生に一度しかない新人賞を受賞できたのは、COER（ファンネーム）の皆さんのおかげである。心から愛