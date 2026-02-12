銃を持った男が侵入したタイ南部の学校から避難する少女（中央）＝11日（ロイター＝共同）【バンコク共同】タイ南部ハジャイの学校で11日、銃を持った男が侵入して発砲し、撃たれた校長の女性が死亡、学生2人が負傷した。タイ警察と保健省が明らかにした。男は18歳とみられ、数人を人質に取って立てこもったが、警察が拘束した。学校関係者に何らかの恨みを持っていた可能性があるという。タイでは銃所持が一部で浸透。首都バ