【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第６日の１１日、スノーボード男子ハーフパイプ予選で、連覇を狙う平野歩夢（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８５・５０点で７位となり、上位１２人による決勝に進んだ。戸塚優斗（２４）（ヨネックス）が２位、山田琉聖（１９）（ＪＷＳＣ）が３位、平野流佳（２３）（ＩＮＰＥＸ）が５位で日本勢は４人全員が予選を通過した。フリースタイルスキー女子モー