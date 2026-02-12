阪神の春季キャンプ第３クール２日目が１２日に沖縄・宜野座村野球場で行われる中、練習前にはメイングラウンドに首脳陣、選手、スタッフが集結。１４日に始動するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の宮崎合宿に参加するためチームを離れる坂本誠志郎捕手（３２）、佐藤輝明内野手（２６）、森下翔太外野手（２５）が世界の大舞台に向けて決意をにじませた。一方で自身初のＷＢＣ日本代表に選出されている石井大