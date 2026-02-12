【モデルプレス＝2026/02/12】フリーアナウンサーの新井恵理那が2月10日、自身のInstagramを更新。イベントMC時の衣装を披露し、話題を呼んでいる。【写真】36歳美人アナ「大人な雰囲気」素肌透けるシースルードレス姿◆新井恵理那、シースルードレス姿公開新井は「先日、企業様のイベントMCを務めました」と報告。この日の衣装に関して「胸元がキラキラしていて 落ち着いた色味でありながら華やかさもあり、厳かな気持ちにぴった