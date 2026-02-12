【モデルプレス＝2026/02/12】女優の木村文乃が2月10日、自身のThreads（スレッズ）を更新。手作りのバレンタイン菓子を披露し、反響が寄せられている。【写真】1児の母・38歳女優「見た目からテンション上がる」クッキーが大胆にまぶされたチョコ菓子◆木村文乃、手作りのバレンタイン菓子を公開木村は、2月6日に自身のThreads（スレッズ）で「バレンタインどうしようかなぁ…YouTube撮ったら見たいですか？私和食に偏ってるので