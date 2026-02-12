2026年3月に開催されるWBCに出場する侍ジャパンの予備登録メンバー6人が、10日に発表された。西武からアストロズに移籍した今井達也、ナショナルズ傘下の小笠原慎之介のほか、NPBから藤平尚真（楽天）、金丸夢斗（中日）、杉山一樹（ソフトバンク）、隅田知一郎（西武）の計6投手が選出された。米国・マイアミで行われる準々決勝ラウンドに侍ジャパンが進出した場合、招集することが可能だという。侍ジャパンの抑えの有力候補と目