明日13日(金)の明け方は、全国的に国際宇宙ステーション(ISS) /「きぼう」を見られるチャンスです。時刻や観測のポイント、天気をまとめました。きぼうが見られる地域や時刻国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くらいの大きさで、1周およそ90分というスピードで、地球の周りを回っていて、条件が揃えば地上から肉眼で見るこ