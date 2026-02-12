ドル円152.80円台円高・ドル安市場の米利下げ期待は根強い 三村財務官の牽制発言を受けた円買いとドル売りでドル円は152.85円付近まで下げている。 ここ数日は円高が急速に進んでいるものの、三村財務官は「市場を高い緊張感を持って注視している、警戒をまったく緩めていない」と市場を牽制した。 オフショア人民元が対ドルで上昇、1ドル＝6.89元台に突入（ドル安・元高）した。元高・ドル安の流れが他の通貨にも波及