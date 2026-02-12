◆練習試合中日―ヤクルト（１２日・北谷）ヤクルトが１２日、練習試合・中日戦（北谷）で今季初実戦を迎える。先発は奥川恭伸投手（２４）が２イニングを予定。池山ヤクルトの“開幕投手”を務める右腕は１０日に６３球の投げ込みを行い「しばらく（実戦登板の機会が）空いているので、あんまり自分に期待しすぎないようにやりたい」と話していた。バッテリーを組むのは「２番・捕手」で先発出場する中村悠平捕手（３５）