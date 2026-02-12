ゴルフのロイヤル・アンド・エンシェント・クラブ（Ｒ＆Ａ）とアジア太平洋連盟は１２日、第９回アジア太平洋女子アマチュア選手権を来年４月２２〜２５日に茨城県の太平洋クラブ美野里コースで開催すると発表した。日本開催は、安田祐香（ＮＥＣ）が優勝した１９年大会（茨城・ザ・ロイヤルＧＣ）以来、８年ぶり２度目となる。太平洋クラブ美野里コースは、日米女子ツアー共催のＴＯＴＯジャパンクラシックがこれまで４度行わ