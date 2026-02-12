２０２４年のエリザベス女王杯で３着に入ったホールネス（牝６歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロペデヴェガ）は、登録していた京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）を回避することが１２日、決定した。この日、藤原調教師は「疲れが出たので、大事を取ってやめます」と説明した。昨年の日経新春杯１４着の後は休養しており、武豊騎手との初コンビで約１年１か月ぶりの実戦を予定していたが、復帰を見送る