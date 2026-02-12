タレントの狩野英孝が１２日、都内で行われた「最もｆｒｅｅに活躍した個人」授賞式に出席した。同賞は、今年度最も多岐に渡り活躍したフリーな個人を表彰するもの。水色のセットアップ姿で登場した狩野は「芸人人生で表彰されたことがない」と笑顔で喜んだ。イベントでは、狩野が思う今年度のトピック３つを挙げ、そのうちの１つに「神社」と回答した。芸能活動と並行して宮城・栗原市の櫻田山神社第３９代神主を務めているた