物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は1月29日に亡くなった元幕内・戦闘竜（せんとりゅう）を取り上げる。＊＊＊【写真を見る】2場所連続Vウクライナ出身の21歳「安青錦」戦後初のアメリカ本土出身力士肩から胸にかけムキムキと盛り上がった筋肉。弾丸のような突進力で圧倒する猛烈な突き、押し。大相撲の元幕内、戦闘竜は強い印象を残す力士だった