1着賞金1000万ドル（約15億6000万円）を懸けた「第7回サウジカップ」（G1、14日、キングアブドゥルアジージ、ダート1800メートル）は11日、サウジアラビアの首都リヤドで公開枠順抽選会が開かれ、出走馬14頭の枠順が決まった。日本調教馬はサンライズジパング（牡5＝前川）が1番枠、フォーエバーヤング（牡5＝矢作）は6番枠、ルクソールカフェ（牡4＝堀）は10番枠。昨年BCダートマイルを制した米国のナイソス（牡5＝バファート