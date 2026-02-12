財務省の三村淳財務官は12日、省内で記者団の取材に応じ、外国為替市場について「引き続き高い緊張感を持って市場動向を注視するとともに、市場との対話を続ける方針には変わりない」と語った。足元では円高傾向に振れているが「一切ガードは下げていない」とも述べ、米当局と緊密に連絡を取り合っていると強調した。11日の米雇用統計発表後、ドル円相場は乱高下し、円がドルに対して一時1ドル＝154円台後半まで下落した後に15