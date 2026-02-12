こちらは、ジェミニ天文台のジェミニ北望遠鏡（マウナケア山、ハワイ）で観測された渦巻銀河「NGC 4567」と「NGC 4568」。おとめ座の方向、約6000万光年先にあります。画像に向かって左側がNGC 4567、右側がNGC 4568です。V字型に並んで見えるその姿から、「バタフライ銀河（Butterfly Galaxies）」という愛称でも親しまれています。【▲ ジェミニ北望遠鏡が観測した相互作用する渦巻銀河「NGC 4567」（左）と「NGC 4568」（右）（