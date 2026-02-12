松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。同ドラマの主題歌『鏡よ鏡』（SPEEDSTAR RECORDS）を歌う斉藤和義が、撮影現場を訪問。松嶋菜々子、佐野勇斗、長濱ねる、高橋克実、そして大地真央ら劇中の“ザッコク”メンバーと事務所のセットで対面した。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！ザッコクメンバーの拍手に迎えられ登場した斉藤は、「テレビと一緒ですね」と笑顔。する