仙北市の小正月行事「上桧木内の紙風船上げ」が10日夜に行われました。五穀豊穣や無病息災などを願い、打ち上げる紙風船。今年は、特別な思いで臨んだ集落がありました。江戸時代の科学者、平賀源内が伝えたといわれ、いまも仙北市西木町・上桧木内地区で受け継がれている「紙風船上げ」。毎年2月10日、さまざまな願いが込められた紙風船が天高く打ちあげられます。地区の8つの集落が保存・継承してきた伝統行事。今年、特別な思い