ＤＯＷＡホールディングスが３連騰し初の１万円大台乗せとなっている。１０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、純利益を３１０億円から５４０億円（前期比９９．１％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１８３円から３１８円へ引き上げたことが好感されている。 ＡＩサーバー向けなどの需要堅調で情報通信関連製品の販売が予想を上回って推移しているほか、従来予想に対して金