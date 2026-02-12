毎週木曜21時よりテレビ朝日系で放送中の木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』の主題歌を担当する斉藤和義が、ドラマの撮影現場を訪問。主演の松嶋菜々子にギターをプレゼントした。 参考：『おコメの女』“正子”松嶋菜々子の前に宿敵が現れる“灰島”勝村政信が残した不穏な余白 本作は、東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理