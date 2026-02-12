日本の早朝にまた悲しいニュースがもたらされた。現地２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦で、リバプールの遠藤航が負傷したのだ。今シーズンのプレミアリーグ初めて先発した日本代表主将は、62分にクロスをクリアした際に、左足首を受傷。一度は起き上がり、数分間プレーを続けたものの、再び倒れ込んでしまい、69分に担架に乗せられて交代となった。アルネ・スロット監督は試合後、「怪我は良く