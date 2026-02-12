巴コーポレーション [東証Ｓ] が2月12日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比32.6％減の25.1億円に落ち込んだ。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の37億円→48億円(前期は47.1億円)に29.7％上方修正し、一転して1.8％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予