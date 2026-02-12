12日11時現在の日経平均株価は前営業日比25.85円（0.04％）高の5万7676.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1053、値下がりは508、変わらずは28と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を135.57円押し上げている。次いでファストリ が79.42円、豊田通商 が32.89円、イビデン が26.61円、ダイキン が22.23円と続く。 マイナス寄与度は213.9