12日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝152円86銭前後と、前日午後5時時点に比べ25銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円62銭前後と85銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース