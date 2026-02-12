卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」は12日からインド・チェンナイで本戦が開幕する。日本からは多くの選手がエントリーしており、優勝争いには注目が集まっている。そんな中、予選から出場した18歳の選手が本戦進出を決め、さらなる活躍に期待が高まっている。 ■日本の実力者が多く参戦 今大会の女子シングルスでは、世界ランキング14位の大藤沙月（ミキハウス）が第1シード、同16位の長