仕事はデキて、中身はイケメン…!?【漫画】本作を読む本作の主人公・青井春樹は「彼女いない歴イコール年齢」の25歳。初恋の相手から「キモい」と陰口を言われていたことが今でもトラウマとなっている臆病な青年である。現在は、某会社のシステム運用管理の担当として働いており仕事はできるものの、同期からは「デブでオタクメガネの三重苦」とからかわれていた。この話は「デブはどんなに頑張っても見た目で判断されて認めてもら