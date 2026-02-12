ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート・ショートトラックの混合リレー（2000m）決勝で、中国がまさかの失速でメダルを逃した。10日に行われた決勝は、中国、イタリア、カナダ、ベルギーの4カ国で争われた。中国は残り8周の時点で1位に立っていたが、残り7周に差し掛かるところで張楚桐（ジャン・チュートン）がイタリアに抜かれて2位に後退した。さらに残り3周で孫龍（スン・ロン）にミスが出て、カナダとベルギーに一気に抜き