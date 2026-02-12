ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん足の痛み帯状疱疹の可能性も「太ももに発疹が出始めました」「おとなしくしていまぁ〜す」 【ＡＬＳ闘病】津久井教生さんは、「経過観察はまだまだ続きまぁ〜す♪」と題し