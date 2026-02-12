WBC日本代表、侍ジャパンのエンゼルス・菊池雄星（34）が日本時間12日に米アリゾナ州テンピでキャンプイン。初日からライブBPに登板し、最速97マイル（約156キロ）をマークした。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦2イニング想定で途中にインターバルを挟み、打者13人に対して49球、2安打、1四球、2三振。最後はこの時期としては異例の156キロを計測した。「今日はスライ