警察は現場となった学校周辺を封鎖した＝2月11日、ブリティッシュコロンビア州タンブラーリッジ/Jesse Boily/The Canadian Press/AP（CNN）カナダ西部ブリティッシュコロンビア州タンブラーリッジで発生した銃撃事件で、警察は容疑者の身元をこの町に住むジェシー・バン・ルーツラー容疑者（18）と特定した。「4年ほど前に学校を中退していた」という。警察幹部は11日、バン・ルーツラー容疑者について「現在は学校に通っていなか