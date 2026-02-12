お笑い芸人の鳥居みゆき（44）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。大酒飲みとの食事をめぐる不満を明かした。今年の目標は「人付き合いを円滑にする」ことで、会食などに誘われたら参加するようにしている鳥居。「そしたら何が起こったかと言うと、割に合わない」と話した。飲酒しない鳥居は、大酒飲みと割り勘になるのが「割に合わない」と感じているという。割り勘だと感謝されな